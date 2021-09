SFC Energy: Absichtserklärung über Kooperation in Indien sorgt für Kurs-Euphorie – Aller guten Dinge sind drei?

SFC Energy kann im heutigen Handel deutlich zulegen und auf ein Hoch seit zwei Monaten steigen. Grund sind positive Nachrichten aus Indien: SFC Energy unterzeichnet eine Absichtserklärung mit den indischen Unternehmen BEL und FCTec – die Partner streben eine exklusive Zusammenarbeit an, um den wachsenden Bedarf an nachhaltiger Energieversorgung in Indien durch Wasserstoff und Brennstoffzellen zu decken.

Die Papiere von SFC Energy sind mit 30,40 Euro auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten geklettert. Die Aktien des Anbieters von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen gewannen dabei 4,1 Prozent.

Der Warburg-Experte Malte Schaumann lobte die Kooperationsabsicht mit den Unternehmen. Der Schritt komme zwar nicht ganz überraschend, sei als weiterer Mosaikstein für starkes Wachstum in Asien aber gleichwohl positiv, so Schaumann. Der vor Ort mit dem Partnernetzwerk bis 2025 angestrebte Umsatz von 50 bis 100 Millionen Euro untermauere das organische Umsatzziel von SFC von 300 Millionen Euro. Nun rechnet Schaumann mit einer Kooperation in Nordamerika.

dpa-AFX

_____________________________________________________________

onvista-Redaktion: SFC Energy bleibt ein spannender Wachstumswert, der im Megatrend Wasserstoff agiert. Die Expansionspläne nehmen weiter Fahrt auf, wie die Absichtserklärung zeigt.

Zweimal ist der Kurs an der 31 Euro Marke in diesem Jahr bereits abgeprallt, nun startet die Aktie mit der neuen Euphorie den dritten Anlauf. Sollte dieser gelingen, ist der Weg nach oben bis zum Allzeithoch bei über 33 Euro aus dem Jahr 2007 frei, Gewinnmitnahmen auf diesem Niveau sind angesichts des extremen Laufs der letzten Monate und Jahre allerdings immer eine Möglichkeit. Eine faire Bewertung für SFC Energy zu nennen ist angesichts der starken Konzentration auf Wachstum schwierig.

Wer jetzt einsteigen will, sollte dies mit einem langfristigen Zeithorizont machen, um von der Entwicklung des Wasserstoff-Sektors in den nächsten Jahren zu profitieren. Kurzfristige Trader, die auf einen Durchbruch zum letzten Allzeithoch spekulieren, müssen eine Menge Risikofreude mitbringen.

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.