SGL CARBON - Aktie im Höhenrausch

SGL CARBON SE - WKN: 723530 - ISIN: DE0007235301 - Kurs: 5,990 € (XETRA)

In der Analyse SGL CARBON - So sieht das Trading-Setup wurde die Aktie des des Kohlefaser-Spezialisten als akuter Rallykandidat vorgestellt, der ausgehend vom "EMA-Sprungbrett" eine steile Rallybewegung vollziehen sollte. Genau so kam es, aus dem Stand heraus verteuerte sich die Aktie seit der Vorstellung der Trading-Idee in der Spitze um fast 70 %. Ausgehend vom mittelfristigen Zielbereich bei 6,60 - 6,70 EUR kommt es jetzt zu einem Kursrücksetzer. Wie geht es hier mittelfristig weiter?

Grundlage für eine Trendwende ist geschaffen

Mit dem jüngsten Kursanstieg schöpfen die Bullen wieder Hoffnung auf eine große Trendwende bei der langfristig schwachen Aktie. Dazu müsste die erste langfristige Abwärtstrendlinie geknackt werden, die aktuell bei ca. 7,30 EUR notiert. Dann wäre Platz bis 8,25 - 8,35 und später 9,39 und 10,60 - 10,80 EUR.

Zunächst könnte es ausgehend vom Widerstandsbereich bei 6,60 - 6,70 oder der Abwärtstrendlinie aus zu mehrwöchigen Zwischenkorrekturen in Richtung 5,00 - 5,33 EUR kommen. Darunter liegen bei 4,50 und 4,15 EUR tiefe Unterstützungsbereiche.

Fazit: Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie aus charttechnischer Sicht nicht mehr interessant für neue Einstiege, sondern eher für Gewinnmitnahmen für kurz- und mittelfristige Trader. Mit bullischen Musterbildungen und dem Bruch der Abwärtstrendlinie könnten dann neue Impulse für die Käufer geschaffen werden. Die Aktie bleibt ein interessanter Turnaround-Wert für die kommenden Jahre.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)