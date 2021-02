SHANGHAI COMPOSITE - Das ist ein sattes Kaufsignal!

Der festlandchinesische Aktienmarkt hat seinen eigenen Rhythmus! Während der europäische Aktienmarkt mit dem US-Aktienmarkt positiv korreliert, beide Märkte bewegen sich phasenweise sehr ähnlich, verläuft der chinesische Markt selbstständig. Das ist sehr auffallend. Juli bis Dezember 2020 pendelte das Kursgeschehen in einem steigenden Korrekturdreieck aus. Gedeckelt durch eine (weiß gestrichelt dargestellte) charttechnische Barriere, die ihren Ursprung im Jahr 2015 hat. Am 31. Dezember 2020, - was für ein Datum -, begann der wichtigste festlandchinesische Index regelkonform nach oben auszubrechen. In dem Index liegt ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 4.000 Punkte vor.

Auf Guidants zeige ich den Leserinnen und Lesern, wie man den Index als deutscher Anleger handelt. Das geht nämlich tatsächlich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)