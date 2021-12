Shiji entscheidet sich für Planview zur Standardisierung seiner Verfahren für das Projektportfoliomanagement

Die Partnerschaft ergibt ein komplettes und modernes Technologiepaket zur Beschleunigung der Transformation und zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse

Planview, ein weltweit führender Lösungsanbieter in den Bereichen Portfolio- und Projektmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass sich das namhafte multinationale Technologieunternehmen Shiji, das Softwarelösungen und Dienstleistungen für Unternehmen im Gastgewerbe, in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche anbietet, zur Standardisierung seiner Verfahren für das Projektportfoliomanagement (PPM) für Planview Clarizen™ entschieden hat. Diese Partnerschaft wird Shiji in die Lage versetzen, effektiver mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten und den Kundenerfolg schneller zu steigern.

Planview Clarizen ermöglicht einen zentralen Anlaufpunkt für alle Projekte mit einer konsistenten und transparenten Visualisierung des Projektfortschritts, sodass die Führungskräfte von Shiji über die Daten verfügen, die sie für eine effektive Entscheidungsfindung während des gesamten Projektlebenszyklus benötigen.

Mit dieser Partnerschaft setzt Shiji die Mission um, seinen Kunden ein komplettes und modernes Technologiepaket zu bieten. Durch die Wahl einer modernen PPM-Technologielösung wird sichergestellt, dass die globale Serviceorganisation von Shiji skalierbar, sicher und für die Zukunft der vernetzten Arbeit gerüstet ist.

„Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet Planview mit seinen Technologien und bewährten Methoden Pionierarbeit. Die besten Unternehmen der Welt nutzen sie, um ihre Arbeitsorganisation neu zu gestalten“, so Razat Gaurav, CEO von Planview. „Transformation ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir freuen uns darauf, eng mit der Shiji Group zusammenzuarbeiten, um ihr die Instrumente bereitzustellen, die sie benötigt, um auf Unternehmensziele und die gewünschten Geschäftsergebnisse ausgerichtet zu bleiben.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Planview, um die Transparenz und Agilität zu erhöhen, die wir benötigen, um mehr Innovationen voranzutreiben, strategische Ziele zu erreichen und attraktive Chancen zu nutzen. Angesichts einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Regionen rund um die Welt benötigen wir eine zuverlässige, hochmoderne Technologie wie jene von Planview, die es unseren Experten ermöglicht, ihre Projekte effizient zu managen und unseren geschätzten Kunden hochwertige Ergebnisse zu liefern“, so Kyle Kurdle, Vorstand des Bereichs Global Services Delivery bei der Shiji Group.

Weitere Informationen über Planview Clarizen erhalten Sie auf https://www.planview.com/products-solutions/products/clarizen/.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so schneller das zu erreichen, was am wichtigsten ist. Das umfassende Spektrum der Portfolio- und Projektmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, die 4000 Kunden und 2,4 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

Über Shiji

Shiji ist ein multinationales Technologieunternehmen, das Softwarelösungen und Dienstleistungen für Unternehmen im Gastgewerbe, in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche anbietet. Die Produktpalette reicht von Technologieplattformen für das Gastgewerbe über Hotelmanagementlösungen, Gastronomie- und Einzelhandelssysteme, Zahlungsgateways und Datenmanagement bis hin zu Onlinevertrieb und so weiter. Die Shiji Group wurde 1998 als Anbieter von Netzwerklösungen für Hotels gegründet und beschäftigt heute über 5000 Mitarbeiter in mehr als 80 Tochtergesellschaften und Marken in über 23 Ländern und versorgt mehr als 91.000 Hotels, 200.000 Restaurants und 600.000 Einzelhandelsgeschäfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.shijigroup.com.

