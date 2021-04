SHOP APOTHEKE - Aktie bricht aus

Die Aktie von Shop Apotheke lief von 10. November 2020 bis 16. Februar sehr stark und legte in diesen Wochen von 117,40 EUR auf das aktuelle Allzeithoch bei 249,00 EUR zu. Anschließend setzte der Wert allerdings deutlich zurück und fiel beinahe auf das alte Allzeithoch bei 166,40 EUR zurück.

Oberhalb dieser Marke lief die Aktie zuletzt seitwärts. Am Freitag kam es zum Ausbruch über den Buy-Trigger bei 195,20 EUR. Heute Morgen legte der Wert zunächst weiter zu. Inzwischen kommt es aber zu leichten Gewinnmitnahmen.

Kaufwelle möglich

Etabliert sich die Aktie von Shop Apotheke über 195,20 EUR, dann könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Gewinnen in Richtung 249,00 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 07. April bei 181,00 EUR abfallen, würden die Chancen auf eine baldige Rally deutlich sinken. In diesem Fall müsste ein erneuter Rücksetzer gen 166,40 EUR einkalkuliert werden.

Zusätzlich lesenswert:

MTU - Die Ruhe vor dem Sturm

AROUNDTOWN - Das sollte man sich anschauen

MICROSOFT plant offenbar Übernahme von NUANCE COMMUNICATIONS

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Shop Apotheke Europe N.V.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)