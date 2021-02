Shop Apotheke Update: Gewinne sichern!

Shop Apotheke konnte schon im Frühjahr 2020 von deutlichen Kursaufschlägen profitieren, bis Ende August stieg der Wert auf 166,40 Euro an. Anschließend schlug der Wert in eine wohlverdiente Rechteckkonsolidierung ein und hielt sich innerhalb dieser bis Mitte Januar auf. Nur wenig später kam es zu einem Ausbruch zur Oberseite, wodurch weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 225,00 Euro freigesetzt worden ist. Dieses Ziel wurde mit 238,00 Euro sogar übertroffen, allerdings zeigt die Aktie seit einigen Tagen sukzessive Schwäche und könnte nun zu einem verdienten Pullback auf der Unterseite ansetzen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden, sogar Teilgewinne können realisiert werden.

Weit gelaufen

Im Bereich von 238,00 Euro macht sich ein Widerstand bemerkbar, einen ersten Warnschuss gab es am Montag mit einem Rückfall auf 220,00 Euro. Ziel auf der Unterseite lassen sich kurzfristig um 210,50 sowie 204,50 Euro für die Aktie der Shop Apotheke ableiten. Sollte noch weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, könnte es sogar auf rund 182,00 Euro weiter abwärts gehen. Ein dynamischer Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 238,00 Euro könnte dagegen kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 242,44 Euro freisetzen, maximal jedoch bis rund 250,00 Euro.

Shop Apotheke (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 232,00 // 234,00 // 238,00 // 240,37 // 242,44 // 245,02 Euro Unterstützungen: 227,00 // 223,00 // 220,00 // 216,01 // 210,50 // 204,50 Euro

Fazit

Sobald das Papier der Shop Apotheke unter 220,00 Euro zurückfällt, werden weitere Abschläge auf 210,50 und 204,50 Euro sehr wahrscheinlich. Selbst auf dieser kurzen Strecke könnte sich ein hochgehebeltes Engagement in einen entsprechenden Scheine überdurchschnittlich auszahlen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 223,80 Euro allerdings nicht unterschreiten. Da der Anlagehorizont nur wenige Tage beträgt, sollte eine engmaschige Beobachtung nicht ausbleiben!

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.