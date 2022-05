SHOPIFY - Aktie weiter im freien Fall

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 426,820 $ (NYSE)

Im Januar 2016 fiel die Shopify-Aktie auf ein Allzeittief bei 18,48 USD. Dieses Tief war Ausgangspunkt einer massiven Rally. Diese führte im November 2021 zu einem Allzeithoch bei 1.762,92 USD. Seitdem fällt der Aktienkurs deutlich zurück. Mitte Februar 2022 kam es zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends. Eine massive Erholung nach dem Tief bei 210,02 USD vom 14. März 2022 wurde inzwischen wieder komplett abverkauft. Schon am 21. April kam es zu einem neuen Tief in dieser Abwärtsbewegung. Der RSI (14) befindet sich auf Wochenbasis im unteren Extrembereich. Die Aktie ist also überverkauft. Der Abstand zwischen oberen und unterem Bollinger Band ist so groß wie niemals zuvor. Dies zeigt an, dass die Volatilität in der Aktie aktuell sehr hoch. Phasen hoher und niedriger Volatilität wechseln in den meisten Fällen regelmäßig ab.

Naht ein Boden?

Die Aktie der e-commerce-Plattform befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung, die erst in der vorletzten Woche bestätigt wurde. Bisher zeigen sich zwar Anzeichen dafür, dass diese Abwärtsbewegung in eine Extremsituation hineingerät, aber eine Bodenformation oder ein Sell-off zeigen sich bisher nicht. Daher kann die Abwärtsbewegung noch etwas anhalten. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt im Bereich um 309,07-282,08 USD. Dort bestünde eine gute Chance auf eine größere Gegenbewegung oder sogar eine Bodenbildung.

Damit sich das Chartbild zügig verbessert, müsste die Aktie per Wochenschlusskurs über 510,02 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Erholung in den Widerstandsbereich um 842,00 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Shopify-Aktie macht weiterhin einen bärischen Eindruck. Allerdings dürfte der Großteil der Abwärtsbewegung bereits hinter der Aktie liegen.

Shopify -Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)