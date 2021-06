SHOPIFY - Am Allzeithoch angekommen

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 1.466,870 $ (NYSE)

Die Shopify-Aktie legte in den letzten Tagen stark zu und notiert nun nahe an ihrem Allzeithoch. Ist es Zeit, Gewinne mitzunehmen, oder könnte es zu einer größeren Rally kommen?

Die Shopify-Aktie markierte im Januar 2016 ein Allzeittief bei 18,48 USD. Anschließend startete eine massive Rally. Diese führte die Aktie bis 10. Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 1.499,75 USD. Die Aktie legte also in gut 5 Jahren um über 8000 % zu.

Nach diesem Hoch aus dem Februar 2021 setzte der Wert innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 1.021,57 USD zurück. Dieses Tief testete der Wert anschließend zweimal. Seit dem letzten Test vom 13. Mai befindet sich der Wert in einer steilen Rally. Dabei kam es am 14. Juni zum Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 1.301,61 USD. Am Freitag notierte die Aktie in der Spitze nur noch rund 1 % unter dem Allzeithoch.

Was wäre möglich?

Gelingt der Shopify-Aktie ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann wäre der Weg für eine weitere Rally geebnet. Diese könnte in einem ersten Schritt zu Gewinnen in Richtung 1.685 USD führen. Später wären sogar Kurse um 2.050-2.100 USD möglich. Zuvor muss allerdings noch ein Rücksetzer in Richtung 1.301 USD einkalkuliert werden. Ein solcher Rücksetzer ist aus charttechnischer Sicht aktuell nicht notwendig, aber wer jetzt long gehen will, muss diesen Risikofall einkalkulieren. Sollte es zu einem stabilen Rückfall unter 1.301 USD kommen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf einen erneuten Test der Unterstützung bei 1.021,57 USD hindeuten und sogar die Möglichkeit einer großen Topbildung andeuten.

Fazit: Das Chartbild der Shopify-Aktie ist bullisch. In den nächsten Wochen sollte es zu einer weiteren Rally kommen. Ein direkter Einstieg macht aber wenig Sinn.

Zusätzlich lesenswert:

SMI - Kursrutsch am Kursziel

CUREVAC - Erholung könnte an Schwung verlieren

Aktie bietet perfekten Einstieg beim großen Ausbruch

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Shopify -Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)