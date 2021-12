Sieben Flüchtlinge bei Schiffbruch vor griechischer Insel gestorben

Athen (Reuters) - Beim Schiffbruch eines Flüchtlingsbootes sind in der Nähe der südgriechischen Insel Antikythera mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

90 Menschen seien gerettet worden, teilten die Behörden am Freitag mit. Nach Angaben der Küstenwache lief das Segelboot der Flüchtlinge bereits am Donnerstag bei einer kleinen Insel nördlich von Antikythera auf Grund.

Es ist bereits das zweite Unglück dieser Art in der Ägäis in dieser Woche. In der Nacht zu Mittwoch sank vor der Insel Folegandros ein Boot, das vermutlich bis zu 50 Menschen an Bord hatte. Dutzende wurden noch vermisst.

Über Griechenland versuchen zahlreiche Menschen aus Afrika, dem Nahen Osten und anderen Regionen die Europäische Union zu erreichen.