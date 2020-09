Siemens Energy: Aktie stemmt sich gegen den schwachen Trend – vier Kaufempfehlungen lassen Anleger zugreifen

Während der erste Handelstag für den neuen Siemens-Ableger eher durchwachsen war, sieht die Lage heute deutlich besser aus. Die Aktie kratzt an der Marke von 23 Euro und liegt damit deutlich über dem ersten Kurs von rund 22 Euro. Montag war das Papier noch unter dem Startkurs aus dem Handel gegangen.

4 Kaufempfehlungen stimmen Anleger zuversichtlich

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 26 Euro mit „Outperform“ aufgenommen. Analystin Iris Zheng begrüßt in einer am Dienstag vorliegenden Studie insbesondere den klaren Fokus auf Profitabilitätssteigerung. Hier die Ziele zu erreichen sei entscheidend, so die Expertin.

Bank of America rät auch zum Zugreifen

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 26 Euro mit „Buy“ aufgenommen. Die Münchner gehörten zu den Unternehmen, die die Energiewende erst ermöglichten, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilitätsziele bis 2023 seien ambitioniert, aber erreichbar.

Commerzbank mag die Aktie auch

Die Commerzbank hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 33 Euro mit „Buy“ aufgenommen. Die Abspaltung vom Siemens-Konzern erlaube dem stark positionierten Unternehmen eine schlankere und agilere Struktur, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die schnell voranschreitende Energiewende biete enorme Chancen für Siemens Energy – ganz gleich, ob sie über den Umweg Gas oder direkt zu Erneuerbaren erfolge.

Goldman Sachs ist ebenfalls überzeugt von dem Papier

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 25,20 Euro mit „Buy“ aufgenommen. Siemens Energy decke die komplette Energie-Wertschöpfungskette von konventioneller zu erneuerbarer Energie ab und sei damit auf zahlreiche Megatrends wie steigende Nachfrage, Minimierung von Schadstoffausstoß und Digitalisierung ausgerichtet, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er betonte das Potenzial durch Kostensenkungen und das langfristige Wachstum im Bereich der Erneuerbaren. Auch Investitionen in den Bereich Wasserstoff, der noch in den Kinderschuhen stecke, böten erhebliche Chancen.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Homepage Siemens