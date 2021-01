Siemens Energy: Ein Börsengang zur optimalen Zeit – Aktie erklimmt neues Rekordhoch

Der Börsengang von Siemens Energy hätte scheinbar zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Angesichts der enormen Konjunkturprogramme, die in Zukunft zu erwarten sind und einen hohen Fokus auf den Kampf gegen den Klimawandel haben, sind Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energie gefragt und so auch die Papiere von Siemens Energy, deren Lauf bisher kein Ende nimmt und einen neuen Rekord verbucht.

Die Anteilsscheine des Elektro- und Energietechnikkonzerns waren am Mittag erstmals über 34,00 Euro geklettert und hatten bei 34,08 Euro einen historischen Höchststand erreicht. Zuletzt zogen die Aktien an der MDax-Spitze noch um rund 6 Prozent auf 33,75 Euro an. Der Index der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 0,7 Prozent zu.

Werbung Knock-Outs zur Siemens Energy Aktie Kurserwartung Siemens Energy-Aktie wird steigen Siemens Energy-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Politische Zukunft der USA ist vielversprechend für nachhaltige Aktien

Analysten der Citigroup sagten, dass die nun feststehende demokratische Senatsmehrheit im US-Kongress weitere Unterstützung für erneuerbare Energien und Wasserstoff freisetzen könnte. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei dem neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden von der Demokratischen Partei weit oben auf seiner Agenda. Bereits am Donnerstag hatte der Experte Alexander Virgo von der Bank of America betont, dass die frühere Siemens-Tochter durch die Anteile an Siemens Gamesa am schnell wachsenden Windkraftgeschäft partizipiere.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!