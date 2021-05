Siemens Energy verdoppelt Gewinn und grenzt Umsatzprognose ein

Frankfurt (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert.

Das angepasste Ebita belief sich mit 197 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte des Vorjahreszeitraums (88 Millionen), wie der Hersteller von Turbinen für Windräder, Kohle- und Gaskraftwerke am Mittwoch mitteilte. Beim Umsatz musste der jüngst in den Dax aufgestiegene Konzern allerdings einen Rückgang um 4,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro hinnehmen. Das Unternehmen führte dies auf negative Währungseffekte und einen niedrigeren Auftragseingang in früheren Quartalen in der Sparte "Gas and Power" zurück. Für das Gesamtjahr 2020/21 grenzte Siemens Energy die Bandbreite des erwarteten Umsatzwachstums im Konzern ein.

So rechnet das Unternehmen jetzt mit einem nominalen Wachstum der Erlöse von drei bis acht Prozent. Bisher hatte Siemens Energy zwei bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt. Von Refinitiv befragte Analysten rechnen mit einem Plus von sechs Prozent auf 29,1 Milliarden Euro. Das vom Münchner Siemens-Konzern abgespaltene Unternehmen bekräftigte zugleich sein Ziel, in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr eine angepasste Ebita-Marge vor Sondereffekten von drei bis fünf Prozent zu erzielen.

Der Auftragseingang schoss im Berichtsquartal um 39 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro in die Höhe, wie Siemens Energy weiter mitteilte. Ausschlaggebend dafür sei das Wachstum bei Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) gewesen. So sicherte sich die Tochtergesellschaft unter anderem Großaufträge für Offshore-Windparks in Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich. Siemens Energy hatte unlängst der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, künftig in den USA vor allem im Offshore-Bereich von den billionenschweren Infrasturkturplänen der Washingtoner Regierung profitieren zu wollen.