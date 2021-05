SIEMENS HEALTHINEERS - Aktie konsolidiert in bärischem Muster

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 46,120 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung ("SIEMENS HEALTHINEERS - Aktie klettert auf neues Allzeithoch") waren Gewinnmitnahmen und eine größere Abwärtsstrecke avisiert worden. Dies trat so ein. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

Bärische Flaggenformation im Tageschart

Nach dem ersten impulsiven Abwärtsschub korrigierte die Aktie in den vergangenen Wochen einen Teil der aufgelaufenen Kursverluste. Die Korrektur verlief dabei in einer bärischen Flaggenformation die in der Regel nach einem Kursrutsch zuvor gen Süden hin aufgelöst wird.

Entsprechend ist hier in den kommenden Tagen tendenziell mit weiterem Abwärtsdruck in den Bereich 43 bis 44 EUR zu rechnen. Dort im Bereich des EMA200 muss sich dann zeigen, ob sich die Käufer noch einmal berappeln können.

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

Siemens Healthineers Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)