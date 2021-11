SIEMENS HEALTHINEERS - Am Top angekommen?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 64,420 € (XETRA)

Die bullische Grundausrichtung in Form einer großen Flaggenkonsolidierung und die positive Marktreaktion auf gute Quartalszahlen sorgten bei der Aktie von Siemens Healthineers dafür, dass der Wert über das letzte mittelfristige Kursziel bei 61,50 EUR ausbrechen konnte.

In der Spitze erreichte die Aktie auch die anvisierte 161,80 %-Projektion der ersten Rallyphase von März bis Mai 2020, die als Initialzündung der gesamten Rally zu sehen ist und schon die Kursziele bei 49,91 und 61,50 EUR geliefert hatte. Das Hoch bei 65,93 EUR wurde vergangene Woche auch dazu genutzt, die Position auf die Aktie in unserem Guidants PROmax-Investmentdepot mit einem Gewinn von rund 64 % zu veräußern. Mehr zu unseren Angeboten im Rahmen von Guidants PROmax finden Sie in der Verlinkung.

Mehrwöchige Korrektur überfällig

Von diesem Zielgebiet und dem neuen Rekordhoch bei 67,50 EUR hat sich die Aktie jetzt ein Stück entfernt. Im langfristigen Bild könnte sich nach dem Gesetz der Serie jetzt eine mehrwöchige Korrektur anschließen, die zunächst bis 61,50 EUR führen kann. Doch erst bei Kursen unter 60,00 EUR wäre der Ausbruch über dieses alte Hoch zunichte gemacht und ein Rücksetzer bis 54,70 EUR zu erwarten.

Bleibt die Aktie dagegen über der 61,50 EUR-Marke könnte von dort nicht nur ein Anstieg bis 67,50 EUR folgen, sondern auch ein Ausbruch auf neue Hochs gelingen. In diesem Fall läge das nächste Kursziel bei 102,50 EUR und darüber auf Höhe der 200 %-Projektion bei 73,10 EUR.

Siemens Healthineers AG Chartanalyse (Wochenchart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)