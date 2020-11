SIEMENS HEALTHINEERS - Ausbruch abwarten

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 38,870 € (XETRA)

Seit dem Kursrutsch vom Spätsommer haben die Aktionäre von Siemens Healthineers nicht mehr wirklich viel zu lachen: Die Aktie konsolidierte in einer vergleichsweise engen Handelsspanne im Bereich 36-40 EUR und konnte kaum Dynamik auf der Oberseite entwickeln.

Am EMA200 ist Feierabend

Auf der Oberseite war in den vergangenen Tagen insgesamt zwei mal Schluss direkt am EMA200 im Tageschart. Dieses Level korrespondiert in etwa mit dem Zwischentief von Ende Juli und stellt somit kurzfristig die entscheidende Hürde auf der Oberseite dar für die Käuferseite.

Prozyzyklische Kaufsignale entstehen hier daher erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 39,50 EUR. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften der Aktie nicht ausgeschlossen werden.

Speziell unterhalb des viel beachteten EM50 im Tageschart (aktuell 38,41 EUR) könnte sich ein möglicher Rücksetzer noch einmal beschleunigen.

Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

Siemens Healthineers Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)