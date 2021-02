Siemens lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung in München abhalten. Der DAX-Konzern wird nach der Abspaltung von Siemens Energy eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 135,90 Euro 2,58 Prozent.

Auf der Hauptversammlung wird Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser die Konzernführung seinem Nachfolger Roland Busch übergeben. Im ersten Quartal 2021 steigerte Siemens den Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf 14,1 Mrd. Euro, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um 38 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro.

Siemens hebt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2020/21 (per Ende September) für den Gewinn nach Steuern auf eine Bandbreite von 5,0 Mrd. Euro bis 5,5 Mrd. Euro an. Die bisherige Erwartung lag bei einem moderaten Anstieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020, als sich der Gewinn nach Steuern auf 4,2 Mrd. Euro belief.

Die Aktie von Siemens wird seit dem 8. März 1899 an der Börse notiert. Siemens hält eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy.

Redaktion MyDividends.de