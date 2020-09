SILTRONIC - Das ist hochgradig bärisch

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 74,500 € (XETRA)

Der massive Kurseinbruch im März wurde grandios gekontert, in den Folgewochen verdoppelte sich der Wert wieder und machte einen Großteil der Verluste wieder wet. Seit dem Zwischenhoch bei 101,20 EUR Anfang geht aber nichts mehr, etappenweise verliert das Papier immer weiter an Boden. In den vergangenen Handelswochen pendelte sich der Wert seitwärts ein, die bärisch gekreuzten gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bildeten entscheidenden Widerstand. Jetzt droht die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten herauszufallen. Das würde gleichzeitig die Vollendung einer großen, bärischen SSKS Trendwendeformation bedeuten.

Akute Rutschgefahr?

So lange die Aktie unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 und insbesondere unterhalb der Nackenlinie (schwarz) der SSKS notiert, bleibt sie anfällig für fallende Kurse. Bei 70,00 - 71,20 EUR liegt noch ein markanter Unterstützungsbereich, darunter wäre der Weg frei für die Bären. Dann findet sich die nächste Auffangzone erst wieder bei 60,40 - 62,60 EUR.

Können die Käufer das Ruder hingegen herumreißen und die Aktie wieder über 79,50 und später 85 ERU ansteigen lassen, entschärft sich die Situation. Dann wäre eine neue Aufwärtswelle zur langfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 94 EUR denkbar.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)