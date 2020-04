SILTRONIC - Das wird hart

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 73,960 € (XETRA)

Die Siltronic-Aktie befindet sich seit März 2018 nach einem Allzeithoch bei 160,55 EUR in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert im Juni 2019 auf ein Tief bei 49,13 EUR zurück. Von dort aus erfolgte eine starke Erholung auf 109,10 EUR. Diese Erholung kann als bärische Flagge eingeordnet werden, wobei es am Ende zu einem Fehlausbruch aus der Flagge kam.

Am 09. März fiel die Aktie aus der Flagge nach unten raus. Anschließend kam es zu einem Test des Tiefs bei 49,13 EUR. Seit 23. März erholt sich der Wert wieder. Gestern erreichte er die Unterkante der Flagge und den Widerstand bei 76,48 EUR.

Jetzt wieder abwärts?

Die Siltronic-Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer sehr kritischen Situation, solange sie per Tagesschlusskurs unter 76,48 EUR notiert. Denn ausgehend von hier kann der Wert direkt wieder nach unten abdrehen und auf das Tief bei 49,13 EUR abfallen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Ausbruch über 76,48 EUR kommen, dann würden sich Chancen auf eine Rally in Richtung 93,40 EUR und 109,10 EUR ergeben.

Siltronic AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)