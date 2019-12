SIXT ist exklusiver Mietwagenpartner der Passionsspiele Oberammergau 2020

Gäste der Passionsspiele können über Europas führenden Mobilitätsdienstleister während der gesamten Festspielzeit Mietwagen oder Transferservices in der Region Oberammergau buchen



Auch die Buchung von regionalen Sightseeing-Touren mit eigenem Chauffeur sind über SIXT möglich



Regine Sixt: „Die Passionsspiele Oberammergau und SIXT verbinden eine bereits Jahrzehnte währende Partnerschaft. “



München, 19. Dezember 2019 - SIXT ist exklusiver Mietwagenpartner der 42. Passionsspiele, die vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 in Oberammergau stattfinden. Auch im kommenden Jahr werden wieder fast 500.000 Besucher zu dieser nur alle 10 Jahre stattfindenden Veranstaltung erwartet. Ab sofort können Gäste für ihren Aufenthalt in Oberammergau ihren Wunschmietwagen über SIXT rent oder individuelle Transfer- und exklusive Chauffeurservices über SIXT ride buchen. Die Buchung kann online oder telefonisch über SIXT sowie im Zuge der Ticketbuchung für die Passionsspiele Oberammergau erfolgen. Die vielfältigen Premium-Services beinhalten Angebote für jeden Bedarf: Egal ob man im Cabrio oder im Geländewagen die pittoreske Landschaft der Ammergauer Alpen erkunden möchte, in der großen Premiumflotte von SIXT findet jeder Festspielbesucher das passende Wunschfahrzeug. Wer eine komfortable Limousine mit Chauffeur bevorzugt, kann sich mit SIXT ride exklusiv und komfortabel direkt bis vor die Tür des Festspielhauses bringen lassen.

Neben den Mietwagen- und Transferservices bietet SIXT auch Sightseeing-Touren ab Oberammergau oder München an. Dabei ist der Fahrer zugleich Stadtführer und zeigt den Gästen die schönsten Ecken und Sehenswürdigkeiten der Region.

Regine Sixt, Senior Executive Vice President International Marketing, SIXT SE: „Die Passionsspiele Oberammergau und SIXT verbinden eine bereits Jahrzehnte währende Partnerschaft. Bereits 1922 chauffierte damals ‚Auto SIXT‘ die ersten internationalen Gäste in den SIXT Limousinen zu den Festspielen nach Oberammergau. Daher ist es mir eine besondere Freude, dass wir diese Partnerschaft auch für das Jahr 2020 weiter fortführen werden.“

Mehr Informationen dazu: www.sixt.de/passionsspiele

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Kontakt:

Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com