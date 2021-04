Skyhook stellt verbesserte Lokalisierungsdienste für Produkte und Serviceleistungen von Microsoft bereit

Präzisionslokalisierungsdienste von Skyhook werden verwendet, um die Bereitstellung von Standortinformationen für Produkte und Serviceleistungen von Microsoft zu verbessern

Skyhook gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Microsoft getroffen hat. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Präzisionslokalisierungslösungen von Skyhook nun von Microsoft verwendet, um die Bereitstellung von Geolokalisierungsdiensten für Produkte und Serviceleistungen von Microsoft zu erweitern und zu verbessern.

Skyhook bietet einen globalen hybriden Ortungsdienst, die so genannte Präzisionslokalisierungslösung, die WLAN-, Mobilfunkzellen-, GPS-, IP-Adressen- und andere Standortinformationen kombiniert, um exakte, verfügbare und effiziente Standortpositionierungsdienste rund um den Globus zur Verfügung stellen zu können.

Die Vereinbarung versetzt Microsoft in die Lage, die Lösung von Skyhook nun zu verwenden, um seinen Kunden genaue und benutzergesteuerte standortbezogene Erfahrungen mit Produkten und Serviceleistungen von Microsoft zu ermöglichen. Die Nutzung von Präzisionslokalisierungsdiensten von Skyhook wird netzgebundene WLAN- und Mobilfunkzellen-Ortung für Microsoft ermöglichen.

„Bei der Präzisionslokalisierungslösung von Skyhook handelt es sich um einen führenden unabhängigen Ortungsdienst”, so Craig Waggy, CEO von Skyhook. „Es erfüllt uns mit Stolz, Microsoft durch die Bereitstellung überlegener Lokalisierungsdienste unterstützen zu können.”

„Wir verbessern unsere Benutzererfahrungen ständig”, so Kristian Andaker, Vice President of Program Management for CSX Services and Fundamentals bei Microsoft. „Die Gewinnung von Skyhook als Partner wird die standortbezogenen Produkte und Serviceleistungen von Microsoft weiter verbessern.”

Über Skyhook

Skyhook ist der weltweite unabhängige Marktführer für Technologie zur Standortbestimmung und betreibt das weltweit größte unabhängige Lokalisierungsnetz, bestehend aus 5,1 Milliarden geolokalisierten WLAN-Hotspots und 200 Millionen Mobilfunkmasten. Skyhook verarbeitet Dutzende Milliarden von Lokalisierungstransaktionen und versorgt Geräte, Apps, Wearables, Marken und Werbeplattformen mit präzisen, verlässlichen Daten und Informationen zum Standort. Skyhook ist über seine Muttergesellschaft Skyhook Holding, Inc. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liberty Broadband Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhook.com.

