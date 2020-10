SMA SOLAR - Die Käufer streiken

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 37,440 € (XETRA)

Am 13. August kam es zu bei SMA Solar zu einem massiven Kurssprung. Im frühen Handel wurde in der PLUS-Analyse SMA SOLAR - Was für ein Freudenfest! auf das frische Rallypotenzial hingewiesen. Die Kernaussage lautete: "Eine Rallybewegung in Richtung 36,84 und 39,90 - 40,00 EUR sollte folgen, das wären auch die mittelfristigen Tradingziele. Darüber hinaus liegt bei 44,00 - 44,60 EUR eine weitere Widerstandszone." Bei 45,98 EUR markierte das Papier Anfang Oktober ein neues Jahreshoch, die Ziele wurden sauber abgearbeitet. Jetzt kommt es zu einer tiefen Korrektur, vom Jahreshoch aus hat die Aktie bereits 20 % an Wert verloren.

Bullen unter Druck

Viel Spielraum nach unten haben die Bullen nicht mehr. Die Aktie notiert jetzt im Bereich des EMA50 und der flach ansteigenden Auffanglinie. Im besten Fall startet von hier aus eine neue, größere Aufwärtswelle bis 51 - 52 und ggf. 55 EUR.

Dieses bullische Szenario ist zum jetztigen Zeitpunkt als sehr spekulativ einzustufen. Antizyklische Longeinstiege auf dem aktuellen Kursniveau sind riskant, aber nicht ohne Reiz.

Rutscht die Aktie auch nachhaltig unter 37 EUR zurück, könnte eine längere Abwärtskorrektur in Richtung 32,60 oder 30,40 - 30,70 EUR eingeleitet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)