SMA Solar - Statt Trendwendechance jetzt Sturzgefahr?

Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung sprengte die SMA Solar-Aktie im Dezember letzten Jahres die langfristige Abwärtstrendlinie und einen Widerstand bei 52,15 EUR und stürmte auf ein neues Rallyhoch bei 71,80 EUR. Diesem Anstieg folgte der direkte Konter der Bären, die die Aktie in den letzten Monaten wieder an die Abwärtstrendlinie drückten.

Kurz vor dem Erreichen der Unterstützung bei 43,82 EUR wurde Ende März der Versuch gestartet, die Aktie aus dem übergeordneten Abwärtstrendkanal zu befreien und auch den Widerstand bei 56,20 EUR zu durchbrechen. Allerdings scheiterte die Unternehmung und die Anteile setzten in einer weiteren Verkaufswelle an das Märztief und damit auch unter die Abwärtstrendlinie zurück.

Erholung in letzter Sekunde?

Noch haben die Bullen die Chance bei 44,78 EUR bzw. am Support bei 43,82 EUR eine Erholung zu starten. Sollte diese über 48,30 EUR führen, hätte sie sogar das Zeug zur Trendwende und könnte zunächst eine Kaufwelle bis 52,00 und darüber bereits 56,20 EUR auslösen. Ein Anstieg über die Marke würde dann für ein übergeordnetes Kaufsignal sorgen und Zugewinne bis 63,00 EUR ermöglichen.

Unter 43,82 EUR haben die Bären gewonnen

Sollte aber auch die Unterstützung bei 43,82 EUR per Tagesschlusskurs unterschritten werden, stünde ein Einbruch an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 40,00 EUR an. Hier wäre nochmals die Chance auf eine Trendwende gegeben. Unter 39,24 EUR ist dagegen mit einem Einbruch bis 34,84 EUR zu rechnen.

