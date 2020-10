SmartStream bringt KI-basierte Datenqualitätslösung der zweiten Generation auf den Markt

SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM®) im Finanzbereich, kündigt heute SmartStream Air Version 2 an, die neueste auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologie, mit der Datenqualitäts- und Abstimmungsprozesse, die normalerweise Wochen bzw. Monate dauern, auf wenige Sekunden reduziert werden können. Mittels cloudbasierter Technologie, auf die über eine neue Benutzeroberfläche zugegriffen wird, können zudem große Datenmengen in beliebigen Formaten verwaltet und somit noch höhere Abgleichraten erzielt werden.

Mit der Einführung von SmartStream Air Version 2 können Unternehmen nun mit einer einzigartigen Lösung alle Arten von Datensätzen unabhängig von Format und Komplexität vergleichen. Die neueste Version verfügt über integrierte Funktionen für beobachtendes Lernen mit der neuen KI-Technologie „Affinity“ - die automatisch erkennt, wie Datensätze miteinander korrelieren, und die Aktionen eines Benutzers imitieren und daraus lernen kann. Mit nur wenigen Klicks bildet die KI ein eigenes Verständnis über die Korrelation von Datensätzen und mit Affinity können die Benutzer damit den für den Abgleich komplexer Datensätze benötigten Zeitaufwand erheblich reduzieren. Die ultraschnell erzeugten Abgleichraten werden dem Endbenutzer mit hochwertigen Ergebnissen geliefert.

Die im Innovation Lab von SmartStream entwickelte KI-Lösung der nächsten Generation liefert Datenqualität und Verifizierungsprozesse in einem elastischen, cloudbasierten Einsatzmodell mithilfe neuester Technologien und digitalfreundlicher Dienste. Die Lösung ist bei den Kunden sofort einsatzbereit und kann herkömmliche Datenverifizierungsprozesse innerhalb von Sekunden umstellen. Mit der Integration von Affinity in Version zwei wird sichergestellt, dass alle manuell vorgenommenen Änderungen bei Datenabstimmungen erlernt und für die zukünftige Verwendung des Algorithmus übernommen werden.

SmartStream Air Version 2 erfüllt den weithin anerkannten Datensicherheitsstandard PCI-DSS und wurde gemäß den höchsten Sicherheitsstandards für das Hosting digitaler Zahlungsdaten zertifiziert. Die Lösungen von SmartStream verfügen zudem über Zertifizierungen nach SOC 1, SOC 2, SOC 3 und gemäß den Normen ISO 27001 und ISO 27002. Damit sind robuste Sicherheitskontrollen in der gesamten Organisation wie physische Sicherheit, personalbezogene Sicherheit, Betrugskontrollmechanismen, IT- und Datensicherheit und Datenschutz, gewährleistet.

Andreas Burner, Chief Innovations Officer von SmartStream, führte aus: „Wir haben 13 Jahre Erfahrung mit Cloud-Technologien und wissen genau, wie das Verhalten dieser Plattformen aussehen muss. In Kombination mit der Arbeit unserer Informatiker und unserem leistungsstarken SmartStream Innovation Lab verfügen wir über die entsprechenden Erfahrungen, um zuverlässige KI-basierte Cloud-Technologien auf den Markt zu bringen und heben uns damit von allen anderen aktuellen Marktanbietern ab. Mit unserer neuen SmartStream Air Version und der enthaltenen KI-Technologie Affinity werden alle Anforderungen vollständig erfüllt und die Ergebnisse viel schneller als zuvor ausgegeben. Ich bin sehr stolz auf unsere Errungenschaften, insbesondere auf das User Experience Design, das es nicht IT-versierten Mitarbeitern ermöglicht, mehrere komplexe Datensätze innerhalb von Sekunden zu vergleichen. Wirklich überzeugend ist die Tatsache, dass man die Daten nicht einmal verstehen muss, denn Affinity ist in der Lage, komplexe Datensätze zu vergleichen, während die Ergebnisse in Sekundenschnelle ausgegeben werden - so einfach ist das.“

Victoria Harverson, Global Head of Business Development für SmartStream Air, erklärte: „SmartStream Air ist beispiellos, es transformiert traditionelle Betriebsmodelle, da es sich wie eine Verbraucher-App verhält und keine Schulung, Konfiguration und auch keine IT-Projekte erfordert. Wir wissen, dass unsere Kunden für jedes Szenario eine Lösung brauchen und nichts verpassen dürfen, wenn sie Daten verwalten und Abweichungen schnell finden müssen. Die Steuerung von Risiken, Durchführung von Transformationsprojekten und Optimierung von Datenqualitätsprozessen wird mit der Einführung unserer KI-Anwendung der nächsten Generation einfacher denn je.“

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien - die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

www.smartstream-stp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201006005639/de/

Weitere Auskünfte erteilt:



Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications

Tel: +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com



Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies

Tel: +44 (0) 20 7898 0630

E-Mail: nathan.gee@smartstream-stp.com