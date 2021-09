SMT SCHARF - Aktie stürmt nach sensationellen News weiter nach oben

SMT Scharf AG - WKN: 575198 - ISIN: DE0005751986 - Kurs: 13,500 € (XETRA)

Wenn fundamentale Turnaround-Szenarien einmal greifen, kann es mit der Aktie des jeweiligen Unternehmens steil nach oben gehen. Das beste Beispiel liefert SMT Scharf. Den Nebenwert stellte ich Ihnen im April dieses Jahres erstmalig vor. Damaliger Kursstand: 8,84 EUR. Heute im frühen Handel notiert der Wert bereits bei 15 EUR. Und auch eine Verdopplung auf Basis der Kurse im Frühjahr sollte möglich sein. Die komplette Historie der Besprechungen können Sie hier noch einmal einsehen:

SMT SCHARF - Ein rattenscharfes Setup für Antizykliker

SMT SCHARF - Der Anfang ist gemacht

SMT SCHARF - Hammerzahlen, Hammerchart!

Gestern wartete das Management nach XETRA-Schluss mit News auf, die das Herz eines jeden Fundis schneller schlagen lassen. Zum einen hat der Spezialist für Maschinen im Bergbau von der chinesischen Aufsichtsbehörde endlich die finale Zulassung für die China-III-Maschinen erhalten. Vor diesem Hintergrund können aufgrund bereits getätigter Auslieferungen Umsätze von 12,8 Mio. EUR und ein EBIT von 4,2 Mio. EUR nachgebucht werden. Aufgrund von IFRS 15 waren die Neuanlagen bislang nicht gebucht worden.

Als Folge heben die Verantwortlichen die Jahresprognose erneut an auf eine Spanne zwischen 75 bis 80 Mio. EUR beim Umsatz (zuvor 72 bis 77 Mio. EUR) und 9 bis 11 Mio. EUR beim EBIT (zuvor 5 bis 6 Mio. EUR). Wenn man sich nun noch einmal in Erinnerung ruft, dass die ursprüngliche Jahresprognose auf einen Umsatz zwischen 65 und 70 Mio. EUR und ein EBIT von 2,5 bis 3,0 Mio. EUR lautete und 2020 tief in der Verlustzone abgeschlossen worden war, wird schnell klar, wie gut es derzeit bei SMT Scharf läuft. Zuletzt bewegte sich SMT Scharf operativ im Jahr 2010 bis 2012 in ähnlichen EBIT-Regionen.

Quelle: Guidants

Selbst nach dem heutigen Kursanstieg beträgt die Marktkapitalisierung des Micro Caps auf Basis eines Kurses von 15 EUR nur gut 82 Mio. EUR. Damit zahlt der Markt gerade einmal das 8-fache EBIT. Untenstehende Analystenschätzungen sind veraltet. Hier werden die Experten neu rechnen müssen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 50,19 76,96 84,14 Ergebnis je Aktie in EUR -1,73 0,83 0,92 Gewinnwachstum - 10,84 % KGV - 18 16 KUV 1,6 1,1 1,0 PEG neg. 1,5 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht wird das Kursziel aus dem letzten Update von 14,30 EUR heute erreicht bzw. übertroffen. Die Hochs aus dem Jahr 2018 um 18 EUR bilden nun den nächsten Anlaufbereich.

Fazit: Dank explodierender Rohstoffpreise läuft auch das Geschäft mit Maschinen für den Bergbau bei SMT Scharf exzellent. 2021 dürfte aber bald abgehakt sein und sich der Blick auf 2022 richten. Kann das Management das hohe Ergebnisniveau halten, besitzt die Aktie noch weiteres Potenzial.

SMT-Scharf-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)