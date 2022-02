SNOWFLAKE - Alles oder nichts an dieser Marke

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 - WKN: A2QB38 - ISIN: US8334451098 - Kurs: 255,550 € (XETRA)

Die seit September 2020 an der Börse gehandelte Aktie vollzieht in der Summe eine sehr volatile Seitwärtsbewegung. Dabei erreichte sie mit einem Hoch bei 405 USD im November beinahe wieder das Allzeithoch aus 2020 bei 429 USD. Dann aber startete eine schwungvolle Abwärtskorrektur, die zur Ausbildung einer bärischen SKSS als mittelfristige Topformation führte. In schnellen Schritten erreichte die Aktie das rechnerische Ziel dieser Formation, am Unterstützungsbereich bei 236 USD drehte sie wieder spitz nach oben. Jetzt erreicht die dynamische, bislang dreiwellige Erholung das Widerstandskreuz aus Dezembertief und den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200.

Make or break!

Am Widerstandskreuz bei 301 - 306 USD könnte sich nicht weniger als die Marschrichtung der kommenden Wochen und Monate entscheiden. Im bärischen Szenario beendet die Aktie hier die Erholungsphase als bärischen Pullback und startet eine neue Abwärtsbewegung in Richtung 236 und darunter 205 - 209 und ggf. zum Allzeittief bei 184,71 USD.

Eine nachhaltige Rückkehr über 306 USD würde die charttechnische Situation leicht entspannen. Solide, prozyklische Kaufsignale ergäben sich aber erst mit einem signifikanten Durchbruch über 330 USD. dann wäre der Weg frei in Richtung der Hochs aus 2020 und 2021.

Fazit: Bären und zuletzt Bullen haben ihr Soll brav erfüllt. Jetzt steht die Aktie womöglich vor einer größeren Richtungsentscheidung. Das Verhalten am Preisbereich bei 301 - 306 USD müsste genau beobachtet werden.

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001

Auch interessant:

PFIZER - Umsatzprognose enttäuscht

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)