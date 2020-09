SNP: Neues, mit Microsoft verknüpftes IT-Angebot – Aktie versucht sich an einem langfristigen Befreiungsschlag

Der Software-Entwickler SNP Schneider-Neureither & Partner kann heute mit der Veröffentlichung eines neuen Dienstleistungsangebots die Anleger begeistern und an die Vortagesgewinne anknüpfen.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht die SNP-Anwendung namens „Cloud Move for Azure“ den Kunden des IT-Riesen Microsoft den Zugang zu dessen Cloud-Computing-Plattform Azure. Es sei damit möglich, Projekte egal in welchem Stadium einfach und risikominimiert in die Cloud zu migrieren.

Dr. Christine Haupt, General Manager Marketing & Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH, sieht in der Zusammenarbeit entscheidende Vorteile für die Kunden: „Viele Unternehmen möchten den Weg in die Cloud gehen, haben jedoch großen Respekt vor der Komplexität des Projekts. Die ,Cloud Move for Azure‘ Lösung von SNP setzt genau dort an und bietet unseren Kunden einen schnellen und sicheren Weg in die Azure Cloud. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung von SNP in der Durchführung von komplexen Datenmigrationen – Kunden profitieren so zusätzlich von der ausgeprägten Expertise unseres Partners.“

„Wir sind überaus glücklich, mit unserer Arbeit das Vertrauen eines bedeutenden Global Player wie Microsoft gewonnen zu haben und freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit“, so SNP-Gründer und CEO Dr. Andreas Schneider-Neureither. „Mit unserer neuen Softwarelösung ,Cloud Move for Azure‘ können wir einen erheblichen Beitrag zum Erfolg von Microsoft Azure leisten und gleichzeitig vom Prestige eines so namhaften Unternehmens profitieren – ein klares Win-win,“ so Schneider-Neureither weiter.

Aktie versucht sich an positivem Trendbruch

Die Neuigkeit hat die Aktie im heutigen Handel in der Spitze um 5,8 Prozent nach oben schnellen lassen, momentan notiert sie mit einem Plus von knapp 3,6 Prozent bei 57,60 Euro. Damit konnte sie einige wichtige charttechnische Hürden nehmen und einen Versuch starten, aus dem seit Februar anhaltenden Abwärtstrend auszubrechen.

Das neue IT-Angebot von SNP sei quantitativ nur schwer einzuschätzen, sagte ein Händler. Im Grundsatz sei es aber positiv, denn Cloud-Angebote seien eines der drei Standbeine des Unternehmens aus Investmentsicht.

