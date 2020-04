Söders Appel mit Blick auf Ostern - "Geduld rettet Leben"

München (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appelliert mit Blick auf das Osterfest und das vorhergesagte schöne Wetter an die Bevölkerung, in der Corona-Krise standhaft zu bleiben.

"Es kommt darauf an, dass wir jetzt eines haben: Geduld", mahnte der CSU-Chef am Dienstag in München. "Geduld rettet Leben, Ungeduld gefährdet Leben." Aber auch nach Ostern werde es keine Rückkehr zur Normalität geben. Eine Lockerung der Beschränkungen sei allenfalls in kleinen Schritten möglich, wie dies die österreichische Regierung am Montag angekündigt habe. Bayern habe Sympathie für das "Wiener Modell". Solange es keinen Impfstoff gebe, müsse man alles tun, um eine unkontrollierte Ausbreitung der Pandemie zu verhindern.

In Österreich sollen am Dienstag nach Ostern kleinere Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Zum 1. Mai sollen dann alle Geschäfte sowie Einkaufszentren und Friseure folgen. Dies soll aber erst Ende April definitiv entschieden werden. Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Restaurants und Hotels schrittweise ab Mitte Mai wieder öffnen. Veranstaltungen sind bis mindestens Ende Juni gestrichen. Söder sagte, Bayern hinke Österreich in der Entwicklung der Krise allerdings drei Wochen hinterher. Klar sei: "Menschenleben gehen einfach vor Shoppingtouren." Zudem werde es bei einer Lockerung "natürlich" eine Maskenpflicht geben.