SoftServe hilft beim Start der Nationalen Freiwilligenplattform in der Ukraine

Das gemeinsame Projekt mit UNICEF und dem ukrainischen Freiwilligendienst schafft eine Brücke zwischen gemeinnützigen Organisationen, Aktivisten und Freiwilligen

SoftServe, ein führendes digitales Autoritäts- und Beratungsunternehmen, hat zur Einführung der National Volunteer Platform beigetragen. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) in der Ukraine, des ukrainischen Freiwilligendienstes und von SoftServe und wird mit Unterstützung des Ministeriums für Jugend und Sport der Ukraine durchgeführt. Die Plattform ist ein Online-Portal, das hilft, Gleichgesinnte zu verbinden und sie zu vereinen, um positive Veränderungen für das Land herbeizuführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005953/de/

Ukrainian Volunteer Service logo. (Photo: Business Wire)

Die Mission der Nationalen Freiwilligenplattform ist es, jungen Ukrainern durch Freiwilligenarbeit neue Möglichkeiten zu eröffnen und ein Leitfaden in der Welt der Freiwilligenarbeit zu sein. Gemeinnützige Organisationen können die Plattform nutzen, um Ankündigungen von Freiwilligenprojekten zu veröffentlichen, und Freiwillige können nach Möglichkeiten in ihrer Region suchen und Initiativen auswählen, an denen sie teilnehmen möchten.

Freiwillige und Organisatoren können Möglichkeiten für eine Vielzahl von Initiativen veröffentlichen und finden, darunter Sozialhilfe, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Kunst und mehr.

„Freiwillige Jugendliche in der Ukraine inspirieren uns mit ihrem selbstlosen Engagement und ihrer Begeisterung“, sagte Lotta Sylwander, Leiterin der UNICEF-Repräsentanz in der Ukraine. „Sie sind eine große Quelle für Ideen, Lösungen und Innovationen in ihren Gemeinden. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns, diese Plattform zu starten, um Möglichkeiten für Freiwillige zu fördern und junge Menschen zu unterstützen, die wegweisend sind, Maßnahmen ergreifen und zeigen, dass Veränderungen möglich sind.“

„Seit mehr als zehn Jahren entwickeln wir die Freiwilligenbewegung in der Ukraine“, sagte Anna Bondarenko, CEO des ukrainischen Freiwilligendienstes. „Jeden Monat werden wir von mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen aus Städten kontaktiert, um Freiwillige für soziale, pädagogische und ökologische Aktivitäten oder Projekte zu finden. Eine ukrainweite Plattform wird es Gleichgesinnten ermöglichen, einander und die Organisationen zu finden, denen sie beitreten können.“

„Ich bin überzeugt, dass Freiwilligenarbeit inspirierend ist“, sagte Vadim Gutzeit, ukrainischer Minister für Jugend und Sport. „Genau aus diesem Grund möchten wir den Jugendlichen zeigen, dass die aktive Teilnahme am Zivildienst nicht nur dazu beiträgt, Ihre Auswirkungen auf die Zukunft des Landes zu erkennen, sondern auch die Chance bietet, die Freude zu spüren, anderen zu helfen. Die Schaffung der Freiwilligenplattform ist eine großartige Gelegenheit, Gleichgesinnte aus dem ganzen Land zu finden und großartige Partnerschaften für die zukünftige Arbeit an gemeinsamen Projekten aufzubauen.“

„In SoftServe, wo die Kultur der Aufgeschlossenheit und Unterstützung hoch entwickelt ist, sind wir uns der Kraft der Freiwilligenarbeit bewusst“, sagte Yaroslav Lyubinets, Mitbegründer und Leiter des Verwaltungsrates von SoftServe. „Menschen, die durch die gegenseitige Vision, Werte und Mission vereint sind, können unglaubliche Dinge schaffen. Daher war es für uns von entscheidender Bedeutung, die technische Seite einer so starken Idee umzusetzen und zum Leben zu erwecken. Einer der Aspekte der unternehmerischen Verantwortung von SoftServe ist die Unterstützung der Communities durch die Implementierung der technischen Projekte, die wir sowohl auf Pro-Bono-Basis als auch dank der Freiwilligen von SoftServe durchführen.“

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005953/de/

Paul Jones

Senior Manager, Analystenpflege und Öffentlichkeitsarbeit

pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com