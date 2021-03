Software AG schüttet eine unveränderte Dividende aus

Die Darmstädter Software AG (ISIN: DE000A2GS401) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,76 Euro ausschütten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,76 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,27 Prozent. Die Ausschüttungsquote (gemessen am Free Cashflow und Konzernüberschuss) stieg auf 61,3 Prozent (Vorjahr: 37,4 Prozent).

Die Hauptversammlung der Software AG wird am 12. Mai 2021 in virtueller Form durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2020 sank der Gesamtumsatz um 3,8 Prozent auf 834,8 Millionen Euro, wie bereits Ende Januar berichtet wurde. Das Nettoergebnis (Non-IFRS) betrug 125,4 Millionen Euro (Vorjahr: 188,1 Millionen Euro) bzw. 1,69 Euro je Aktie (Vorjahr: 2,54 Euro).

Die Software AG mit Sitz in Darmstadt beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter.

