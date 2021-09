SOFTWARE-AKTIE mit progressivem Chartbild

Progress Software ist ein im Jahr 1981 gegründeter Anbieter von Applikations-Infrastruktur-Software für die Entwicklung, die Integration und das Management von Geschäftsanwendungen. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut 450 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 2,27 Mrd. USD.

Mit dem am vergangenen Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlenwerk schoss das Management von Progress Software regelrecht den Vogel ab. Dank einer massiven Wachstumsbeschleunigung pulverisierten die Verantwortlichen die Marktschätzung. So stieg der Umsatz im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal um 34 % auf 147,4 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie sprang sogar überproportional um 51 % von 0,78 USD auf 1,18 USD je Aktie in die Höhe. Damit verdiente das Unternehmen bereits in einem Quartal rund ein Drittel des bislang von Analysten geschätzten Jahresergebnisses. Die Experten hatten für das abgeschlossene Quartal gerade einmal mit Umsätzen von 131 Mio. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,82 USD gerechnet.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr sieht sich das Management in der Lage, die Prognose anzuheben und erwartet nun einen Umsatz zwischen 548 und 552 Mio. USD nach zuvor 529 bis 535 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,68 bis 3,70 USD nach zuvor 3,46 bis 3,50 USD. Die EBIT-Marge soll sich auf 40 % verbessern. Gemessen an diesen Kennzahlen ist der Wert mit einem KUV von 4,1 und einem KGV von 14 vernünftig bewertet.

Hochinteressant wirkt hier aber vor allen Dingen das Chartbild. Denn der Wert hat gute Chancen, mit dem Kurssprung der Vorwoche als Basis bei anhaltendem Momentum eine seit 2018 laufende Korrektur aufzuhebeln. Im Fokus steht nun die Widerstandszone zwischen 52,50 und 53,60 USD. Wird sie aufgehebelt, wäre ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal aktiviert, aus dem sich ein erstes Ziel bei 64 USD ableiten lässt. Wie könnte man dieses Signal handeln?

Vor dem Ausbruch positionieren mit einem Stop unter dem Tief bei 44,30 USD.Den Ausbruch abwarten und im Sinne des Pullback-Tradings Rückläufe in Richtung 53,00 USD antizyklisch versuchen abzufischen.

Selbstverständlich gibt es auch noch weitere Varianten, beispielsweise Positionen zu splitten. Wie auch immer Sie sich entscheiden, ich wünsche ich viel Erfolg!

Fazit: Eine blendende fundamentale Basis trifft auf einen Chart, der kurz vor massiven Kaufsignalen steht. Kurzum, die Aktie von Progress Software ist hochinteresssant.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. USD 456,21 549,70 612,77 Ergebnis je Aktie in USD 3,09 3,47 3,61 Gewinnwachstum 12,30 % 4,03 % KGV 17 15 14 KUV 5,0 4,1 3,7 PEG 1,2 3,6 *e = erwartet

Progress-Software-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)