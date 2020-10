Solar Senior gibt monatliche Dividende bekannt

Die amerikanische Investmentfirma Solar Senior Capital Ltd. (ISIN: US83416M1053, NASDAQ: SUNS) wird eine Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie für den Monat Oktober auszahlen. Anteilsinhaber erhalten die Ausschüttung am 30. Oktober 2020 (Record date: 22. Oktober 2020).

Senior Capital Ltd. investiert in Senior Secured Loans (SSL). Dabei handelt es sich um Kredite an Unternehmen, deren Bonität unterhalb der Anlagequalität (Investment Grade) liegen. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ auf der aktuellen Kursbasis mit 23,86 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 215,1 Mio. US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de