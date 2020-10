Solidvest Weekend Briefing:

US-Unternehmensgewinne für Q3 deutlich besser als erwartet:Die US-Unternehmensgewinne für das 3. Quartal liegen bis jetzt zu 86% über den Erwartungen. Das ist ein rekordhoher Prozentsatz. Man rechnet jetzt mit "nur" 18% Gewinnrückgang. In dieser und der nächsten Woche veröffentlichen 65% der Unternehmen ihre Gewinnzahlen. Trotz der in der Regel über den Erwar­tungen liegenden Gewinnveröffentlichungen fielen die Kurse im Durchschnitt um ca. 2% am Tag nach der Veröffentlichung. Dies zeigt markttechnische Schwäche.

Großer Anleger Optimismus in US-Umfragen:Bei einer Umfrage der einflussreichen US-Börsenzeitung Barron's "Big money poll" glaubten nur 54% der Investoren an einen Biden-Sieg. 74% der Investoren glauben auch, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat behal­ten können. Dies würde die von Biden angekündigte Steuerhöhung von 21% auf 28% (was die Gewinne der US-Unternehmen um ca. 10% drücken würde) wahrscheinlich schwierig bzw. nicht möglich machen. Entsprechend groß ist der Optimismus der Anleger für die allgemeine Börsenentwicklung. Nach der Barron's- Umfrage sehen 54% der Anleger die zukünftige Börsen­entwicklung optimistisch, nur 13% pessimistisch. 64% halten den Aktienmarkt für die beste Anlageklasse, 11% Gold und nur 7% Anleihen.

Höchstkurse bis zum Jahresende möglich:Nach US-Wahlen ging es in der Vergangenheit nach einer kurzen Phase der Unsicherheit in der Regel aufwärts, besonders deutlich nach den beiden letzten Wahlen. Auch diesmal könnten noch vor Jahresende neue Höchstkurse in Sicht sein. Der Saisonrhythmus spricht im Allgemeinen für eine Aufwärtstendenz spätestens ab Ende Oktober.

Solidvest





