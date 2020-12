Solidvest Weekend Briefing:

Dezember nach April der Monat mit höchs­ter Wahrscheinlichkeit für höhere Kurse:

Die Markttechnik gibt widersprüchliche, aber überwie­gend negative Signale, was die kurzfristige Börsenent­wicklung in der ersten Dezemberhälfte belasten sollte. Der Dezember ist nach dem April allerdings der Monat mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für Kurssteige­rungen (70%). Generell scheint vieles Positive schon vorweggenommen bzw. weitgehend geklärt (Impfstoff, US-Wahl, Brexit, US-Notenbank-Politik), so dass wahr­scheinlich wenig positive Überraschungen zu erwarten sind.

Die japanischen Indizes haben sich 2020 gut entwickelt:Der Nikkei 500 notiert auf historischem Hoch. Der Nikkei 225, der allgemein als wichtigstes japanisches Börsenbarometer betrachtet wird, ist mit einem 30-Jahres-Hoch (zur Kursspitze Anfang 1990 gibt es allerdings noch 50% Aufholpotenzial in diesem Index) 2020 gut gestiegen wegen der sehr hohen Gewichtung des Wachstums-Konsumtitels Fast Retailing und des Wachstumsaktien-Besitzers Softbank. Nachholpotenzial dürfte allerdings der bisher zurückgebliebene und in zyklischen Aktien stark gewichtete Topix-Index haben.

Anlagen, die vor dem Krisenhintergrund gekauft wurden, dürften leiden:Anlagen, die vor dem Krisenhintergrund (Corona, Konjunkturgefahren) gekauft wurden, wie Quali­tätsaktien (z.B. aus dem Konsumbereich) oder Gold, dürften wegen Überinvestierung der Anleger in diesen Bereichen unter zu erwartenden Tauschoperationen in konjunktursensible Sektoren leiden. Bei Pharma-Aktien leiden ebenfalls die Qualitätstitel, während die Gesell­schaften, die über eine erfolgreiche Impfstrategie verfü­gen, begünstigt sind.

