Southwest Gas gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Energiekonzern Southwest Gas Holdings Inc. (ISIN: US8448951025, NYSE: SWX) wird eine Dividende von 57 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2020 ausschütten. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 1. Dezember 2020 (Record day: 16. November 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Southwest Gas Holdings 2,28 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 61,66 US-Dollar (Stand: 25. September 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,70 Prozent. Im Februar 2020 gab der Konzern eine Steigerung der Dividende um 4,6 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Seit dem Börsengang im Jahr 1956 wird eine Dividende ausgeschüttet.

Southwest Gas wurde 1931 gegründet und hat rund 2 Millionen Kunden in den US-Bundesstaaten Arizona, Nevada, und in Kalifornien. Gegründet wurde das Unternehmen 1931 in Barstow in Kalifornien. Im zweiten Quartal zum 30. Juni 2020 betrug der Umsatz 757,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 713,01 Mio. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 37,97 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 22,06 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,84 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. September 2020).

Redaktion Mydividends.de