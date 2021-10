Spanien: Inflation auf höchstem Stand seit 13 Jahren

MADRID (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Spanien nimmt von hohem Niveau aus weiter zu. Im September stiegen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Herbst 2008. Eine erste Schätzung wurde bestätigt. Im Vormonat hatte die Rate 3,3 Prozent betragen.

Das INE führt den hohen Preisauftrieb vor allem auf steigende Strom- und Kraftstoffpreise zurück. Nicht nur in Spanien, im gesamten Euroraum ist die Teuerung derzeit ungewöhnlich hoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) bewertet den Preisauftrieb bislang als größtenteils zeitweises Phänomen und erachtet eine geldpolitische Reaktion daher als nicht notwendig.