Spanien: Rückgang der Verbraucherpreise schwächt sich ab

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich der Rückgang der Verbraucherpreise im Juni deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich sei das nach europäischem Standard berechnete Preisniveau (HVPI) um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Mai war das Preisniveau noch deutlich stärker um 0,9 Prozent im Jahresvergleich gesunken.

Gegenüber dem Vormonat meldete das Statistikamt für Juni einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt./jkr/jha/