SPD-Fraktion: Aufnahme von 50 Flüchtlingskindern nur erster Schritt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Aufnahme von 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist aus Sicht der SPD-Fraktion nur ein erster Schritt. Aus Sicht der SPD bleibe es dabei, dass Deutschland rund 500 Kinder übernehmen solle, sagte Fraktionschef Rolf Mützenich am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Bundesinnenministerium plant dagegen mit noch rund 300 weiteren.

Außerdem müssten andere europäische Staaten dem Vorbild Deutschlands und Luxemburgs folgen. "Auch die anderen europäischen Länder sollten zu ihren grundsätzlichen Zusagen stehen, damit weiteren besonders Schutzbedürftigen so schnell wie möglich geholfen werden kann", forderte Mützenich.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte im März beschlossen, schwer erkrankte oder unbegleitete Kinder aus den Lagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland zu holen. Die ersten Kinder sollen in der kommenden Woche ankommen und wegen der Corona-Krise die ersten zwei Wochen in Quarantäne in Niedersachsen verbringen. Danach sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Auch Luxemburg nimmt Kinder auf - weitere Staaten, die ursprünglich Hilfe zugesagt hatten, machen den Zeitpunkt nun von einem Rückgang der Zahl der Corona-Infizierten abhängig./tam/DP/nas