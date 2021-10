SPD-Politikerin Bas neue Bundestagspräsidentin

(Durchgehend neu)

Berlin (Reuters) - Als dritte Frau in der bundesdeutschen Geschichte ist die SPD-Politikerin Bärbel Bas zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt worden.

In der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags erhielt die 53-Jährige am Dienstag in Berlin 576 Stimmen, 90 Abgeordnete votierten mit Nein, 58 enthielten sich, wie Alterspräsident Wolfgang Schäuble bekanntgab. "Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an", sagte Bas und betonte in ihrer ersten Rede als zweithöchste Repräsentantin des Staates: "Ich wünsche mir für diese Legislaturperiode gegenseitigen Respekt." Sie mahnte die Abgeordneten an deren "Pflicht, den deutschen Bundestag würdig zu vertreten", und betonte: "Hass und Hetze ist keine Meinung."

Vor Bas hatten Annemarie Renger (SPD) und Rita Süßmuth (CDU) das zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten inne. Die 84-jährige Süßmuth nahm an der Sitzung des Bundestages teil und saß auf der Ehrentribüne direkt neben der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Bas war von der SPD-Fraktion als Kandidatin für das Amt vorgeschlagen worden, die Sozialdemokraten haben als größte Fraktion das Vorschlagsrecht. CDU/CSU, Grüne, FDP und Linkspartei hatten vor der Abstimmung ihre Unterstützung für die Kandidatin signalisiert.

Schäuble eröffnete als Alterspräsident die erste Sitzung des Parlaments nach der Bundestagswahl am 26. September. Er wird dem Bundestag künftig nur noch als einfacher Abgeordneter angehören. Schäuble ist seit 49 Jahren Mitglied des Parlaments. Dem neuen Bundestag gehören 736 Abgeordnete an, soviele wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. In seiner Eröffnungsrede mahnte Schäuble eine dringende Wahlrechtsreform an. Mit Blick auf die Größe des Parlaments sagte der CDU-Politiker, dass sich keine politische Kraft einer Reform zur Verkleinerung entziehen dürfe.

Merkel und die Bundesminister sollten am Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Entlassungsurkunden erhalten. Zugleich bat das Staatsoberhaupt Merkel nach Angaben des Präsidialamtes, die Geschäfte bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterzuführen. Merkel und die Minister werden geschäftsführend im Amt sein, bis ein neuer Bundeskanzler gewählt ist.