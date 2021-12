Spin-Off bei Daimler - Was bedeutet die Aufspaltung für mein Depot?

Replaced by the video

Nur für heute besteht der Dax aus 41 Aktien, also einer mehr als üblich. Grund ist die Daimler -Aktie, die sich aufspaltet in Daimler und die Lkw-Sparte, Daimler Truck. Was diese Aufspaltung für Investoren und Halter von Zertifikaten auf Daimler bedeutet, das klärt Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der HSBC.