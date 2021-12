Square-Aktie beziehungsweise Block-Aktie in 2022: 3 Dinge beobachte ich!

Auch für die Square-Aktie (oder Block-Aktie) dürfte im neuen Börsenjahr 2022 ein interessanter Zeitraum beginnen. Es gilt unternehmensorientiert, sich im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen weiter zu etablieren. Neben den Geschäftskunden liegt inzwischen ein lukrativer Fokus auf der Cash App sowie auf Kryptowährungen, was wir unter anderem an dem neuen Namen erkennen können.

Bei der Square-Aktie beziehungsweise Block-Aktie beobachte ich jedenfalls die folgenden drei Dinge. Sie dürften besonders relevant sein, wenn es darum geht, den operativen Erfolg und den weiteren Fokus zu beobachten.

Square-Aktie: Umsatz, bereinigt um Bitcoin

Eine erste Kennzahl, die ich bei der Square-Aktie jedenfalls in den kommenden zwölf Monaten im Auge behalten werde, ist die des Umsatzes. Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister kam für meinen Geschmack zuletzt auf zwei interessante Werte. Der Quartalsumsatz im Allgemeinen ist nämlich um 27 % auf 3,84 Mrd. US-Dollar gewachsen. Für viele Investoren ein schwächeres Wachstum.

Aber: Der um Bitcoin bereinigte Umsatz schaffte ein Umsatzwachstum von 45 % auf 2,03 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel ein wieder stärkeres Wachstum. Wobei das operative Momentum mit einem Quartalsumsatz in dieser Höhe überaus stark ist.

Die Square-Aktie beziehungsweise die Block-Aktie hat sich in Zeiten der Pandemie definitiv in den Zahlungsdienstleistungen etabliert. Zudem wächst das operative Geschäft auch stärker, selbst ohne die Bitcoin-Erlöse. Geht alleine diese Tendenz so weiter, könnte das Börsenjahr 2022 wieder ein Erfolg sein.

Der Fokus des Top-Managements

Trotzdem beobachte ich auch ein wenig kritisch den neuen Fokus des Managements. Jack Dorsey ist jetzt quasi Vollzeit-CEO bei der Square-Aktie beziehungsweise bei der Block-Aktie. Das dürfte den Investoren grundsätzlich gefallen, zumal seine Aufmerksamkeit jetzt nicht zwischen zwei von ihm gegründeten Unternehmen schwankt. Allerdings äußert sich das direkt darin, dass mit dem neuen Fokus der Krypto-Ansatz noch stärker thematisiert wird.

Ich glaube an Jack Dorsey als fähigen Funktionär, der zwischenzeitlich sogar zwei Unternehmen leitete. Allerdings sehe ich den Krypto-Ansatz trotzdem weiterhin ein wenig skeptisch. Insofern betrachte ich auch, inwieweit das neue Unternehmen in diesen Markt geht, ob es mir doch zu speziell wird. Die allgemeine Akzeptanz ist gerne gesehen. Aber: Auch den anderweitigen, klassischen Markt sollte das Management für meinen Geschmack nicht vergessen.

Square-Aktie: 2022 Phase der Profitabilität?

Bei der Square-Aktie (oder eben der Block-Aktie) beobachte ich in den kommenden zwölf Monaten auch die Ergebnisse. Auffällig ist, dass der Wert im letzten Quartal mit 0 Mio. US-Dollar wieder an der Schwelle der Profitabilität stand. Es hat zwar bereits bessere Ergebnisse gegeben. Aber trotzdem: Profitabilität schien zuletzt möglich.

Schafft es die Square-Aktie, im Jahr 2022 profitabler zu wachsen, könnte auch das die neue Wachstumsphase zünden. Entsprechend behalte ich auch das Nettoergebnis im Auge. Neben dem Umsatzwachstum und der neuen strategischen Ausrichtung.

Der Artikel Square-Aktie beziehungsweise Block-Aktie in 2022: 3 Dinge beobachte ich! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square.

Foto: Getty Images