STABILUS - Gute Ansätze, was ist noch drin?

Stabilus S.A. - WKN: A113Q5 - ISIN: LU1066226637 - Kurs: 45,280 € (XETRA)

Autoaktien sind heute gefragt und auch die Anteilscheine vieler Zulieferer starten durch. Im SDAX führt die Gewinnerliste die Aktie von Stabilus an. Das Unternehmen hatte in der Vorwoche Zahlen gemeldet und eine neue Jahresprognose ausgegeben. Demnach soll der Umsatz rund 800 Mio. EUR betragen, die EBIT-Marge bei 11 % liegen. Aktuell notieren die Schätzungen der Analysten weiter über diesen Werten.

Nach dem so oder so coronabedingten schlechten Jahr 2020 blicken Investoren aber wohl so langsam wieder nach vorne. 2021 rechnen Analysten derzeit mit einer Erholung beim Umsatz in Richtung 915 Mio. EUR und einem Gewinn je Aktie von 2,82 EUR. Die Kursziele der Analysten für die Stabilus-Aktie liegen zwischen 45 und 58 EUR.

Das macht auch durchaus charttechnisch betrachtet Sinn. Mit den heutigen Kursgewinnen ist der Wert drauf und dran, aus einer mehrwöchigen Konsolidierungsformation zur Oberseite auszubrechen. So kann man die Korrektur zurück an die 50 %-Marke des Anstiegs von März bis Juni als Keil interpretieren. Aufwärtsziele lassen sich bei 48,96 und darüber 54,20 EUR ermitteln. Konsolidierungen sollten von jetzt an oberhalb des Tiefs bei 40,20 EUR ablaufen. Ansonsten hätten die Käufer das Momentum wieder gegen sich. Ob in diesem Fall erneut eine schnelle Stabilisierung, beispielsweise im Bereich des 61,8 %-Fibonacci-Retracements bei 38,39 EUR gelingt, darf bezweifelt werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 951,10 816,10 915,00 Ergebnis je Aktie in EUR 3,26 1,89 2,82 KGV 14 24 16 Dividende je Aktie in EUR 1,10 0,90 1,05 Dividendenrendite 2,43 % 1,99 % 2,32 % *e = erwartet

Stabilus-Aktie

