Stadtverwaltung Tampere: In 100 Tagen kommt Eishockey zurück nach Hause

Die Stadt Tampere ist bereit, in 100 Tagen die Welt des Eishockeys daheim zu empfangen, wenn die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 der Herren in Finnlands „Hauptstadt des Eishockeys“ startet. Das Turnier wird vom 13. bis 29. Mai 2022 ausgetragen. Der populärste Sport Finnlands kehrt zurück zu seinen Wurzeln, jedoch in ein ganz neues Haus – die Spiele in Tampere werden in der kürzlich errichteten Tampere Deck Arena ausgetragen, Europas führender Mehrzweckhalle.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005087/de/

Local hockey legends Lasse Oksanen (left) and Ville Nieminen (right) on the ice of Lake Näsijärvi in Tampere. Oksanen has scored most international goals (101) for Team Finland. Nieminen won NHL Stanley Cup with Colorado Avalanche in 2001. (Photo: Business Wire)

Die einzigartige Arena, die auch als „Madison Square Garden Finnlands“ bezeichnet wird, wurde über den Bahngleisen mitten im Stadtzentrum von Tampere erbaut.

Das Turnier wird von Tampere und Helsinki gemeinsam ausgerichtet, aber alle Finalbegegnungen werden in Tampere ausgetragen, das etwa eineinhalb Zugstunden nordwestlich der Hauptstadt liegt.

Tampere gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten Finnlands. Aufgrund ihrer einzigartigen Atmosphäre wird Tampere von den Finnen Jahr für Jahr zur beliebtesten Stadt Finnlands gewählt.

Die Stadtverwaltung Tampere ist bestens darauf vorbereitet, auch in Zeiten des Coronavirus eine sichere Veranstaltung zu gewährleisten.

„Wir können die Ankunft der Fans kaum erwarten. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben in Tampere, das auch als Sauna-Hauptstadt der Welt bekannt ist“, berichtet Anna-Kaisa Ikonen, Bürgermeisterin von Tampere.

„In 100 Tagen wird hier ein unvergessliches Turnier beginnen.“

Hundert Jahre Eishockey-Geschichte

Im Jahr 1965 richtete Tampere als erste finnische Stadt die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft aus.

Doch die Geschichte des Eishockeys in Tampere reicht noch weiter zurück – fast 100 Jahre und zwar bis 1927.

Der Direktor einer örtlichen Lederfabrik, Yrjö Salminen, hatte damals eine Eishockey-Ausrüstung aus Kanada mitgebracht und sie auf einem zugefrorenen See in der Region ausprobiert.

„Spielt, Jungs!“, waren seine legendären Worte, während er Schläger und Pucks den einheimischen Bandy- und Baseballspielern zuwarf.

Später wurde in Tampere das erste offizielle Eishockey-Spiel ausgetragen, und im Verlauf der Jahrzehnte entstanden die erste Kunsteisbahn und die erste Eissporthalle.

Mit rund 245.000 Einwohnern ist Tampere die drittgrößte Stadt Finnlands und Standort des Finnischen Eishockeymuseums und der Hockey Hall of Fame Finland.

Links:

IIHF-EISHOCKEY-WELTMEISTERSCHAFT 2022

Besuchen Sie Tampere

https://www.architecturaldigest.com/story/daniel-libeskinds-design-finland-worlds-most-exciting-new-stadium

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005087/de/

Zusätzliche Informationen:

Saara Saarteinen

Event Manager

Stadtverwaltung Tampere

+358 40 801 6222

saara.saarteinen@tampere.fi