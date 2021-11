Starker Start für Dax und Dow Jones, Deutsche Post mit Kursplus

In Hessen ist kein Feiertag. Deshalb wird an der Börse normal gehandelt. Für die meisten Aktien im Dax hat sich das auch gelohnt. Der Leitindex selbst legt ebenfalls zu, wie auch der Dow Jones in New York.

