Start in das Börsenjahr mit der LS-X und einem Fazit zu DAX, Goldpreis, Bitcoin, Notenbanken

Replaced by the video

Wo kommt das Geld her und wie aktiv sind die Notenbanken international? Wir diskutieren in dem Zusammenhang das Chartbild vom #EURUSD und die mögliche Entwicklung in 2012. Welchen Einfluss hat das BIP auf diese Entwicklung?

Saisonalitäten spielen hier ebenso eine wichtige Rolle. Daher wird der DAX und der Goldpreis vor diesem Hintergrund noch einmal genauer dargestellt. Welche Marken sind hier wichtig?

Für die weitere Entwicklung sind möglicherweise auch die Favoriten aus 2020 wieder Thema. Impfstoffhersteller wie BionTech oder Moderna werden erwähnt, aber auch die Aktien von #Amazon und #Disney genauer vorgestellt. Denn niemand kann aktuell abschätzen, wie lange der Lockdown anhalten wird.

Ob dabei der #Bitcoin auch 2021 seine Rallye fortsetzt, darf gespannt erwartet werden. Heute steht er bereits über 30.000 US-Dollar und damit auf Rekordhoch.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 01:09 - #Börse im Überblick 02:24 - #Nasdaq stärker als Dow Jones und DAX 05:12 - Outperformance vom Bitcoin im Blick 06:40 - Notenbanken im Blick, Bilanzen und Liquidität 07:55 - EUR/USD im Fokus 10:28 - Prognose des BIP für 2021 11:32 - Saisonalität bei DAX und Goldpreis 13:36 - Shopping im Lockdown: Amazon 15:50 - Profiteure im Lockdown: Zoom, Delivery Hero, Disney

Erfahren Sie alle Details und mehr aus erster Hand von der LS Exchange und TRADERS´ media GmbH.

Zugehörige Wertpapiere: in das Börsenjahr mit der LS-X und einem Fazit zu DAX, Goldpreis, Bitcoin, Notenbanken