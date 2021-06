Startups aus 21 Ländern präsentieren Deep Tech-Innovationen auf der #InnoVEXVirtual

Startups sind der Schlüssel zu technologischer Entwicklung, und sie sind der Treiber für Branchentransformationen und -entwicklungen. Auf der COMPUTEX 2021 Virtual hat der Veranstalter TAITRA eine spezielle Halle für #InnoVEXVirtual gewidmet. Angesichts von 81 Startups aus 21 Ländern ist TAITRA bestrebt, diese Startups in die Lage zu versetzen, das Netzwerk und die Geschäftsmöglichkeiten mit ihnen und dem globalen Technologie-Ökosystem durch die digitale Plattform zu verknüpfen.

Impulse für Kreativität bei globalen Akteuren

Seit ihrer erstmaligen Veranstaltung im Jahr 2016 hat die InnoVEX, die Ausstellung für Startups auf der COMPUTEX, nacheinander nationale Pavillons aus Frankreich, Südkorea und den Niederlanden beherbergt. Die Nationalen Pavillons sind zu einem der Messe-Highlights für die Besucher, Risikokapitalgeber und Medien geworden.

In diesem Jahr vereint der französische Tech-Pavillon, der von Business France organisiert wird, fünf Teams, die die Stärke und Vielfalt der französischen Technologie in den Bereichen Quantencomputing als Dienstleistung, Organische Photovoltaik, Kabelloses Laden, In-Memory-Verarbeitung und Home Tech-Geräte vorstellen.

Beginnend mit Anwendungen des täglichen Lebens, zeigt der südkoreanische Pavilion, organisiert von KOTRA, sorgfältige Beobachtung und Innovationen zu Überwachungssysteme für Haustiere, All-in-One-Lernroboter und Hauterkennung and Analyse. Darüber hinaus gibt es zwei KI-Startups zur Verbesserung der Spracherkennungsgenauigkeit und der automatischen Innenraumkartierung.

Die Niederlande, die die InnoVEX als ihre nationale strategische Schlüsselplattform betrachten, kehren mit einem Team zurück, um Technologien wie Substitutional Reality (SR)-Display, Linsen aus dem 3D-Drucker, Zeitmaschinenkamera, Software zur Mitarbeiterschulung, Quantencomputing-Beschleuniger und -Framework sowie Mail-Sicherheit vorzustellen.

Die erstmals teilnehmende Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) führt eine 8-Länder-Delegation von 18 Ausstellern aus Osteuropa, Nordafrika und Zentralasien an. Der EBWE-Pavillon zeigt Branchenakteure in den Bereichen Blockchain, Cybersicherheit, Videoanalyse, Sicherheitsroboter und Automatisierungslösungen und erkundet die unendlichen Möglichkeiten der verschiedenen Anwendungen.

Taiwan glänzt als erstklassige Basis für das Wachstum globaler Startups

Was lokale Startups in Taiwan betrifft, so konzentriert sich der TAcc+ Pavilion auf aufstrebende Unternehmen aus den Bereichen KIoT und Gesundheitswesen. Die #InnoVEXVirtual bietet eine Bühne für globale Startups, die nach Einstiegsmöglichkeiten zur Erschließung des asiatischen Markts suchen. Durch die Verbindung mit führenden Herstellern und dem vollständigen Gesundheitssystem in Taiwan haben Startups die Chance, international zu skalieren.

Der TYC Startup Pavilion, der von der Abteilung für Jugendangelegenheiten der Stadtverwaltung von Taoyuan und der Chung Yuan Christian University mitorganisiert wird, hat insgesamt 20 Teams in den Bereichen KI-Analytik, Smart Manufacturing, Umwelttests, VR-Anwendungen, EDV-Programmierung, grüne Energie und IoT ausgewählt, um die Innovationskraft in Taiwan zu demonstrieren, darunter TYCommander, Andong Youth Start-up Hub, HsinMing Youth Hub sowie Innovations- und Gründerzentren in lokalen Hochschulen.

Globale Erfolgsstories auf dem InnoVEX-Forum

TAITRA veranstaltet den allerersten "Taiwan-Israel Innovation Summit" und lädt Referenten aus Taiwan und Israel zum Erfahrungsaustausch und zu Einblicken in bedeutende bilaterale Möglichkeiten im Rahmen des InnoVEX Forums 2021 2021 InnoVEX Forum ein. Außerdem werden wichtige Akteure und Startups in Vietnam und Taiwan über die Startup-Szene diskutieren und darüber, wie man Geschäftspotenziale durch strategische Allianzen realisieren kann.



#InnoVEXVirtual ist jetzt geöffnet. Melden Sie sich kostenlos an: https://virtual.computextaipei.com.tw/index



Nähere Informationen erhalten Sie auf:



https://virtual.computextaipei.com.tw/events/

Weitere Informationen:

https://www.computextaipei.com.tw/zh-tw/index.html



https://www.innovex.com.tw/

Weitere Informationen:

COMPUTEX: https://www.computextaipei.com.tw/



InnoVEX: https://www.innovex.com.tw/

Presse:



Frau Tessa Lin <tessalin@taitra.org.tw>

Frau Li Chao < lichao@taitra.org.tw>