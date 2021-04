Steico hebt die Dividende an

Der Baustoffhersteller Steico SE (ISIN: DE000A0LR936) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,25 Euro. Damit wird die Dividende um 20 Prozent erhöht.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 77,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,39 Prozent. Die Hauptversammlung findet voraussichtlich am 24. Juni 2021 statt. Steico hat auch die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt.

In Summe wurde ein Umsatzwachstum von 9,9 Prozent auf 308,8 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA beläuft sich auf 57,0 Mio. Euro, ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber Vorjahr. Das EBIT liegt mit 33,6 Mio. Euro um 3,4 Prozent über Vorjahr. Beim Jahresüberschuss konnte mit 23,0 Mio. Euro eine Steigerung von 0,8 Prozent erzielt werden. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,63 Euro (Vorjahr: 1,62 Euro).

Der Umsatz konnte im ersten Quartal 2021 um 21,8 Prozent auf 90,6 Mio. Euro zulegen, wie Steico am Mittwoch weiter mitteilte. Das EBIT stieg um 128,9 Prozent auf 13,8 Mio. Euro und der Periodenüberschuss liegt mit 8,7 Mio. Euro um 141,9 Prozent über dem Vorjahresquartal. Laut Steico ist dies das erfolgreichste erste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Steico mit Sitz in Feldkirchen bei München ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Holzfaser-Dämmstoffen tätig. Seit Juni 2007 ist das Unternehmen an der Börse notiert.

Redaktion MyDividends.de