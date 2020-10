Stellar Lumens (XLM) Kurs Prognose – kommen neue Tiefstände für den XLM Kurs?

Der Stellar Lumens Kurs sieht gegen BTC dramatisch aus! Gibt es noch Hoffnung für einen Aufschwung?

In der letzten XLM Kurs Prognose schrieben wir:

„Gegen Bitcoin befindet sich der XLM Kurs in einem fortwährenden Aufwärtskanal, jedoch wurde der XLM Kurs nicht an der Golden Ratio abgewiesen, sondern am 0,382 Fib Niveau bei ±0,00001098 BTC. Auch hier signalisiert der wöchentliche MACD eine Fortsetzung der Korrektur.“

Der Stellar Lumens Kurs...

Weiterlesen