Sterling Bancorp hält die Dividende stabil

Das amerikanische Finanzinstitut Sterling Bancorp Inc. (ISIN: US85917W1027, NYSE: STL) schüttet unverändert eine Quartalsdividende von 0,07 US-Dollar je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. Februar 2022 (Record day: 24. Januar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,80 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 5,83 US-Dollar (Stand: 19. Januar 2022). Unter der Sterling Bancorp operiert die Sterling National Bank. Im vierten Quartal 2021 (31. Dezember 2021) erzielte Sterling Bancorp einen Gewinn (GAAP) von 109,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 74,46 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 19. Januar berichtet wurde. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 294,12 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2022 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 1,39 Prozent auf (Stand: 19. Januar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de