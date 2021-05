Stimmrechtsberater ISS gibt Aareal-Bank-Aufsichtsrat Rückendeckung

Frankfurt (Reuters) - Der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS stellt sich hinter die Aareal Bank.

ISS empfehle den Aktionären bei der Hauptversammlung gegen die Vorschläge des Finanzinvestors Petrus Advisers zu stimmen, drei neue Kandidaten in den Aufsichtsrat zu wählen, hieß es in einem Bericht von Institutional Shareholder Services (ISS), der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Zum aktuellen Zeitpunkt gebe es keinen Anlass für eine Veränderung. Die Bank habe Maßnahmen ergriffen, um die operative Leistungsfähigkeit sowie die Kapitalstruktur zu verbessern.

Petrus Advisers hat seine Anteile an der Aareal Bank auf knapp zehn Prozent aufgestockt und fordert eine Neubesetzung des Aufsichtsrats mit drei neuen Kandidaten. Unter anderem will er die Chefin des Gremiums, Marija Korsch, durch den ehemaligen HVB-Banker Theodor Heinz Laber ersetzen.