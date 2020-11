STO - Nach Rücklauf wieder interessant

STO SE & Co. KGaA - WKN: 727413 - ISIN: DE0007274136 - Kurs: 121,200 € (XETRA)

Die Aktie von Sto stellte ich erst vor einigen Tagen an dieser Stelle vor. Die Aktie entwickelte sich in der Folge auch ansprechend, es gelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 120,80 EUR. Diese Hürde ist auch langfristig wichtig. Die überkaufte Situation ist inzwischen abgebaut, der Wert hat mehrere Tage konsolidiert und bestätigte in dieser Woche die Marke von 120,80 EUR als neue Unterstützung.

Dieses Kursniveau könnte als Sprungbrett für weiter Kursgewinne dienen. Das nächste Etappenziel lässt sich bei 132,60 EUR nennen. Kommt es dagegen zu einer zeitlich wie preislichen Ausdehnung der Konsolidierung, könnte die Aktie die Marke von 116,20 EUR ansteuern. Spätestens dort sind die Käufer gefragt und sollten die nächste dynamische Aufwärtsbewegung einleiten. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 107,00 EUR an.

Aus fundamentaler Sicht bestätigte das Management die Anfang des Monats angepasste Jahresprognose. So sollen die Erlöse 1,408 Mrd. EUR ansteigen. Das EBIT wird dagegen höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Der neue Ausblick sieht eine Spanne zwischen 103 und 113 Mio. EUR vor nach zuvor 90 bis 100 Mio. EUR. Die Analysten haben inzwischen auch neu gerechnet. Sie erwarten nun im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Mrd. EUR und einen Gewinn je Aktie von 10,60 EUR. Das KGV beträgt folglich ansprechende 11.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,40 1,41 1,46 Ergebnis je Aktie in EUR 8,17 10,60 9,36 KGV 15 11 13 Dividende je Aktie in EUR 4,09 4,50 4,75 Dividendenrendite 3,37 % 3,71 % 3,92 % *e = erwartet

Sto-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)